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Обсуждены экономические отношения между Азербайджаном и Германией

Экономика Материалы 18 ноября 2024 21:04 (UTC +04:00)
Обсуждены экономические отношения между Азербайджаном и Германией
Фото: Микаил Джаббаров \ Х

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-канцлером Германии, министром экономики и защиты климата Робертом Хабеком в рамках COP29.

Об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"В рамках COP29 вместе с коллегой, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, вице-канцлером Германии, министром экономики и защиты климата Робертом Хабеком были проведены обсуждения относительно текущего состояния экономических связей наших стран, активного участия Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности, проектов возобновляемой энергии, перехода к устойчивым решениям и инициативам в области "зеленого" водорода", - отметил министр в своей публикации.

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