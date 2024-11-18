Обсуждены экономические отношения между Азербайджаном и Германией

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-канцлером Германии, министром экономики и защиты климата Робертом Хабеком в рамках COP29.

Об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"В рамках COP29 вместе с коллегой, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, вице-канцлером Германии, министром экономики и защиты климата Робертом Хабеком были проведены обсуждения относительно текущего состояния экономических связей наших стран, активного участия Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности, проектов возобновляемой энергии, перехода к устойчивым решениям и инициативам в области "зеленого" водорода", - отметил министр в своей публикации.

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