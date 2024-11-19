Форум по климатоустойчивым деревням открывает возможности для активного сотрудничества стран ОТГ - замминистра

БАКУ /Trend/ - Форум Организации тюркских государств (ОТГ) по устойчивым к изменению климата деревням открывает возможности для активного сотрудничества между членами ОТГ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Мирбек Дуйшеев на мероприятии "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" в рамках COP29.

Он отметил, что кыргызская сторона приветствует инициативу по созданию Форума по устойчивым к изменению климата деревням.

"Кыргызская сторона признает, что устойчивость деревни играет важную роль в глобальных усилиях по смягчению последствий изменения климата, по улучшению продовольственной безопасности и устойчивому развитию сельских территорий. В связи с этим мы выражаем готовность активно поддерживать данную инициативу", - сказал замминистра.



По его словам, Кыргызстан надеется, что создание данного форума окажет значительный вклад в реализацию решений, принятых на COP29.

"Мы уверены, что только объединенным усилием международного сообщества можно эффективно противостоять изменениям климата",- сказал он.