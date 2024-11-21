Выплаты населению в Азербайджане составят около 97% от общих расходов ГФСЗ

БАКУ /Trend/ - 96,52 процента от общих расходов Государственного фонда социальной защиты, прогнозируемых на будущий год, или 7 миллиардов 408 миллионов манатов составят выплаты населению.

Об этом на совместном заседании двух комитетов Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике, депутат Муса Гулиев, сообщает Trend.

Председатель комитета отметил, что 7 миллиардов 210 миллионов манатов расходов по выплатам населению приходится на трудовые пенсии, а 198,4 миллиона манатов - на пособия за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование.

Прогноз выплат населению на 2025 год на 702,4 миллиона манатов, или на 10,5 процента больше, чем утвержденный прогноз на 2024 год. Ожидается, что среднемесячный размер трудовых пенсий в 2024 году составит 494 маната, а в 2025 году - 535 манатов. Прогнозируется увеличение среднемесячного размера пенсии по возрасту с 527 манатов в текущем году на 44 маната, до 571 маната в следующем году. В текущем и последующих годах, как и в предыдущие годы, коэффициент замещения, то есть отношение среднемесячного размера пенсии к среднемесячному размеру заработной платы, будет соответствовать соответствующей конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения в 48,8 процента и 49,5 процента соответственно.

В 2025 году на финансирование пособий по временной потере трудоспособности, беременности и родам, рождению ребенка, уходу за детьми до 3 лет и на похороны, выплачиваемых за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование, предусмотрено 198,41 миллиона манатов, что на 9,3 процента, или 16,83 миллиона манатов больше по сравнению с утвержденным прогнозом на текущий год. Расходы по санаторно-курортному лечению и оздоровительным мероприятиям застрахованных, финансируемые через Конфедерацию профсоюзов Азербайджана, составляют 25 миллионов манатов, что на 2 процента больше, чем в текущем году.

На наш взгляд, эта сумма не соответствует реалиям послевоенного времени и сможет удовлетворить потребности лишь небольшой части лиц, обратившихся за помощью. Хочу отметить, что с августа 2023 года и до конца года в соответствии с требованием соответствующего законодательства из сформированных свободных средств Фонда на инвестиционную деятельность было выделено 1050,0 миллиона манатов, в январе-октябре текущего года - 425,0 миллиона манатов, до конца текущего года ожидается дополнительное направление средств в размере еще 25,0 миллиона манатов", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!