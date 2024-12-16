Названы доходы и расходы Госфонда социальной защиты Азербайджана на 2025 год

БАКУ /Trend/ - На заседании Милли Меджлиса началось обсуждение законопроекта Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год" (третье чтение).

Как сообщает в понедельник Trend, расходы Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана на 2025 год утверждены в размере 7 миллиардов 676,4 миллиона манатов.

Источником финансирования этих расходов являются:

- Доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2025 год - 7 миллиардов 617,4 миллиона манатов;

- 59 миллиардов 20 миллионов манатов, направленных на финансирование расходов 2025 года из резерва Государственного фонда социальной защиты, созданного на 1 января 2025 года.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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