Пакет социальных реформ за последние 5 лет охватил 4 миллиона граждан - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Повышение минимальной заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат в 2025 году затронет около 3 миллионов граждан, а за последние 5 лет четыре пакета социальных реформ на сумму 7 миллиардов манатов охватили 4 миллиона граждан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Премьер-министр отметил, что в целом по всем направлениям расходы социальной направленности превышают 40 процентов расходов государственного бюджета.

"Одним из основных направлений расходов бюджета в 2025 году станет социальная защита и социальное обеспечение населения. Внимание и забота о семьях шехидов, ветеранов будут и впредь оставаться в числе приоритетов государственной политики", - добавил он.

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