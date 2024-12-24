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Названа прибыль Азербайджана от экспорта меди

Экономика Материалы 24 декабря 2024 14:36 (UTC +04:00)
Названа прибыль Азербайджана от экспорта меди
Фото: тренд_медь

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года из Азербайджана было экспортировано 3708 тонн меди и изделий из нее на сумму 25,8 миллиона долларов США.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, это на 1,1 миллиона долларов США (4,2 процента) меньше по стоимости и на 198 тонн (5,1 процента) меньше по объему по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Удельный вес меди и изделий из нее в экспорте основных ненефтяных продуктов азербайджанского происхождения составил 0,98 процента.

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