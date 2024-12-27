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В Азербайджане увеличена субсидия на проценты по кредитам предпринимателям

Экономика Материалы 27 декабря 2024 22:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличена субсидия на проценты по кредитам предпринимателям

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В следующем году из государственного бюджета Азербайджана будет выделено 15 миллионов манатов на финансирование субсидии по процентам, начисленным по кредитам, получаемым субъектами предпринимательства в манатах.

Как сообщает Trend, это отражено в указе о применении закона "О государственном бюджете на 2025 год", который сегодня утвердил Президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, этот показатель на 2,7 миллиона манатов, или на 21,9% больше, чем в 2024 году.

Отметим, что сегодня Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2025 год", принятый Милли Меджлисом 16 декабря.

Согласно документу, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год составят 38 356 000,0 тыс. манатов, расходы - 41 407 600,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 37 562 064,0 тыс. манатов, местные доходы - 793 936,0 тыс. манатов, централизованные расходы - 40 608 389,0 тыс. манатов, местные расходы - 799 211,0 тыс. манатов).

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