СТАМБУЛ /Trend/ - SOCAR Türkiye будет производить экологичное авиационное топливо.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов на пресс-конференции, посвященной SOCAR Türkiye и компаниям группы.

Он отметил, что утверждена дорожная карта по устойчивому развитию SOCAR Türkiye .

По его словам, разработано более 10 проектов в области устойчивого развития.

"Основной целью является производство экологичного авиационного топлива. Это топливо можно производить либо из водорослей, либо из масел, используемых в домашних условиях. В то же время проводятся исследования в этом направлении",- добавил он.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) - крупнейший иностранный инвестор Турции, который инвестировал в Турцию в общей сложности 18,5 миллиарда долларов США за 17 лет.

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