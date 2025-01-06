Казахстан экспортировал в Азербайджан грузовые электровозы

АСТАНА /Trend/ - Казахстан экспортировал в Азербайджан 80 секций грузовых электровозов, произведенных на предприятии в индустриальной зоне №1 Астаны.



Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Казахстана. Данное предприятие было запущено в рамках программы индустриализации французской компанией Alstom.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил в понедельник предприятие, которое в том числе производит кузовы локомотивов, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др.

Сообщается, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для национальной компании "Казахстанские железные дороги". Во время осмотра цехов главе государства доложили о разработке локомотива нового поколения, стоимость которого снижена на 40%, а эффективность повышена на 20%.

Отметим что, в настоящее время Alstom инвестирует в строительство сервисных центров в Астане, Алматы, Шу и Арыси, что создаст дополнительно 700 рабочих мест.