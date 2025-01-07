Назван объем поступлений по системам быстрых денежных переводов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря прошлого года поступления в коммерческие банки по системам быстрых денежных переводов в Азербайджане составили 106,4 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка, это на 84,6 млн манатов, или на 44,3% меньше, чем за тот же период 2023 года.

За этот период сумма одного платежа по поступлениям по системам быстрых денежных переводов составила 450,9 маната.

Внебанковские переводы за отчетный период составили 41,3 миллиона манатов, что на 6,6 миллиона манатов, или на 13,8% меньше, чем на 1 декабря 2023 года.

За указанный период сумма одного платежа по внебанковским переводам составила 423,3 маната.