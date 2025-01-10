Какой будет ситуация на рынке стройматериалов в Азербайджане в этом году?

БАКУ /Trend/ - В этом году прогнозируется рост цен как на рынке недвижимости, так и на рынке строительных материалов.

Об этом сказал Trend председатель Азербайджанского общества оценщиков, экономист-эксперт Вугар Орудж.

Он подчеркнул, что, во-первых, это связано с ростом экономики Азербайджана. "Второй фактор связан с тем, что изменения в покупательной способности маната, ценах на коммунальные услуги и ценах на энергоносители увеличивают расходы. Это также приводит к тому, что строительные компании и предприниматели меняют цены. Начало восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях вызвало всплеск активности на строительном рынке. Это также один из факторов, способствующих росту цен на строительные материалы. В то же время вырос спрос на строительные материалы", - отметил В.Орудж.

По его словам, в настоящее время в столице активизировалось строительство многоэтажных зданий.

Украинско-российская война также оказала большое влияние на рынок строительных материалов и недвижимости в нашей стране. Наши соотечественники, вложившие инвестиции в этих странах, после войны стали больше вкладывать инвестиции в Азербайджан. Эти инвестиции в основном были вложены в рынок недвижимости. Потому что инвестиции в недвижимость прибыльны и безопасны. Интерес к недвижимости приводит к строительству новых жилых и нежилых зданий. Это также увеличивает спрос на строительные материалы. Цены растут по мере роста спроса. Цены на стройматериалы не остаются стабильными, они меняются. Они могут меняться в зависимости от сезона, года. В этом году ожидается рост цен на рынке первичного строительства на 12-15% по сравнению с прошлым годом. Это также отразится на стоимости строительных материалов.

В таблице ниже представлены изменения цен на отдельные строительные материалы: