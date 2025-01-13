Внесены изменения в порядок электронных переводов

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Порядок применения мер надлежащей проверки клиентов при осуществлении электронного перевода финансовых средств", утвержденный решением правления Центрального банка Азербайджана от 22 февраля 2023 года № 09/1.

Соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов, сообщает Trend.

Отмечается, что положения данного порядка распространяются на трансграничные и внутригосударственные электронные переводы, осуществляемые через платежные организации, организации электронных денег, местные филиалы иностранных платежных организаций, местные филиалы иностранных организаций электронных денег и национального оператора почтовой связи.

Указывается, что финансовое учреждение-посредник, с целью выявления электронных переводов, при которых информация, подлежащая передаче с его стороны, не отражена полностью в цепочке электронных переводов, должно принимать меры, не препятствующие исполнению операции и не нарушающие ее непрерывность.

Финансовое учреждение-посредник должно иметь политику и процедуры, основанные на оценке риска, которые, в случае неполноты информации, необходимой для передачи в цепочке электронных переводов, предусматривают следующие действия:

- Отказ от исполнения или приостановление исполнения таких электронных переводов;

- Принятие дальнейших мер, связанных с уровнем готовности к риску, включая пересмотр деловых отношений с соответствующим финансовым учреждением, с которым он поддерживает деловые отношения.

Департаменту правового обеспечения финансовых рынков поручено в 3-дневный срок представить данное решение в министерство юстиции Азербайджанской Республики для включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.

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