Азербайджан призывает к международному сотрудничеству в сфере климатического финансирования перед COP30

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы мировое сообщество рассмотрело возможность увеличения взносов в финансирование борьбы с изменением климата.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) на тему "Путь к COP30".

М.Бабаев признал амбициозные ожидания развивающихся стран, отметив: "Эти ожидания исчисляются триллионами, но мы решили зафиксировать цифры на бумаге и подумать о том, как их увеличить". Он подчеркнул важность сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами для достижения этих целей, добавив: "Очень важно, чтобы все стороны были готовы рассмотреть любую возможность увеличения этих взносов".

Обсуждая вызовы 2024 года, Бабаев сказал: "Представьте себе выборы в 60 странах, 52 конфликта по всему миру и все связанные с ними риски". Он также отметил растущие последствия изменения климата, затрагивающие как развивающиеся, так и развитые страны: "Частота экстремальных погодных явлений и воздействие изменения климата увеличиваются не только в развивающихся странах, но и во всем мире".

Говоря о 2025 году, Бабаев выразил оптимизм по поводу возможностей и призвал к действиям: "Нам нужно подумать, как взять на себя эти обязательства и обеспечить их выполнение". Он подчеркнул важность продолжения сотрудничества для поддержки команды COP30 и реализации климатических инициатив, таких как национальные планы адаптации, новые NDC и BTRS на 2024-2025 годы.

В заключение Бабаев отметил: "Нам предстоит многое сделать, и мы будем работать вместе, чтобы поддержать COP30, ее секретариат и все заинтересованные стороны в климатической повестке дня".