Обсуждены дальнейшие шаги по совместным инициативам Азербайджана и Гарвардского университета

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Гарвардский университет обсудили дальнейшие шаги по совместным инициативам.

Как передает во вторник Trend, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча помощника Президента Азербайджана Шахмара Мовсумова, исполнительного директора Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) Исрафила Мамедова и министра Микаила Джаббарова с директором "Growth Lab "при Гарвардском университете Рикардо Хаусманном.

"Мы обсудили продуктивное сотрудничество между министерством экономики и Гарвардским университетом в рамках COP29, важность проводимых исследований в продвижении устойчивой экономики, а также совместные инициативы и дальнейшие шаги", - говорится в публикации.