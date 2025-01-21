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Обсуждены дальнейшие шаги по совместным инициативам Азербайджана и Гарвардского университета

Экономика Материалы 21 января 2025 14:30 (UTC +04:00)
Обсуждены дальнейшие шаги по совместным инициативам Азербайджана и Гарвардского университета
Фото: Микаил Джаббаров / Х

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Гарвардский университет обсудили дальнейшие шаги по совместным инициативам.

Как передает во вторник Trend, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча помощника Президента Азербайджана Шахмара Мовсумова, исполнительного директора Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) Исрафила Мамедова и министра Микаила Джаббарова с директором "Growth Lab "при Гарвардском университете Рикардо Хаусманном.

"Мы обсудили продуктивное сотрудничество между министерством экономики и Гарвардским университетом в рамках COP29, важность проводимых исследований в продвижении устойчивой экономики, а также совместные инициативы и дальнейшие шаги", - говорится в публикации.

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