Назван объем товарооборота Азербайджана с основными торговыми партнерами по итогам прошлого года

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана с основными торговыми партнерами в 2024 году составил 13,405 миллиарда долларов США (сокращение за год на 12,44 процента, или 4,814 миллиарда долларов), передает Trend.

Отметим, что удельный вес товарооборота с топ-10 торговыми партнерами в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 71,14 процента.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, Италия в указанный период сохранила статус крупнейшего торгового партнера Азербайджана с товарооборотом на уровне 11,39 миллиарда долларов (спад за год на 27,38 процента). Далее следуют Турция – более 6,13 миллиарда долларов (сокращение за год на 19,87 процента) и Россия – 4,749 миллиарда долларов (рост за год на 10,12 процента).

Январь-декабрь 2024 года, ТОП-10 Январь-декабрь 2023 года, ТОП-10 Страны Товарооборот ($) Удельный вес в общем товарообороте Страны Товарооборот ($) Удельный вес в общем товарообороте Италия 11 390 932 580 61,78% Италия 15 685 971 560 68,34% Турция 6 130 181 900 33,25% Турция 7 650 599 500 33,33% Россия 4 799 819 670 26,03% Россия 4 358 740 170 18,99% Китай 3 744 754 100 20,31% Китай 3 101 549 640 13,51% США 1 752 955 780 9,51% Германия 1 824 344 180 7,95% Германия 1 602 691 360 8,69% Израиль 1 443 519 650 6,29% Австралия 1 462 324 030 7,93% Индия 1 435 502 520 6,25% Чехия 1 153 315 370 6,25% Греция 1 395 789 830 6,08% Индия 958 343 390 5,20% США 904 180 260 3,94% Хорватия 878 752 950 4,77% Испания 888 506 110 3,87%

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам 2024 года сократился на 6,98 процента, или 3,571 миллиарда долларов США по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года (с 51,183 миллиарда до 47,612 миллиарда долларов США).

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 26,554 миллиарда долларов, что на 7,344 миллиарда долларов, или 21,67 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 55,77 процента против 66,23 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период увеличился в годовом исчислении на 3,772 миллиарда долларов, или 21,83 процента - с 17,285 миллиарда долларов до порядка 21,058 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 44,23 процента против 33,77 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 11,117 миллиарда долларов, или 66,92 процента - до 5,496 миллиарда долларов против 16,613 миллиарда долларов в отчетном периоде 2023 года.