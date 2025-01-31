Халг Банк продолжает кампанию по выдаче выгодных автокредитов

Халг Банк продлил кампанию для желающих приобрести новый автомобиль на выгодных условиях.

В рамках кампании, которая продлится до 31 марта, все модели автомобилей от компании Autolux Azerbaijan можно приобрести в кредит от 10% годовых и на срок до 59 месяцев.

Кроме этого, клиенты могут воспользоваться автокредитом от 10% годовых на покупку автомобилей с электрическим и гибридным двигателем, от 12% годовых - с прочими типами двигателей у других партнеров-автодилеров Халг Банка.

Подробную информацию об акции и список автодилеров-партнеров можете получить по ссылке https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/krediti/avtomobilniy?include=menu/

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.