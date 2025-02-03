Назван объем дохода владельцев облигаций SOCAR

БАКУ /Trend/ - Купонный платеж по облигациям, выпущенным Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) на внутреннем рынке капитала в 2021 году, был перечислен на счета держателей облигаций 3 февраля (согласно проспекту эмиссии, если дата купонного платежа совпадает с нерабочим днем, выплата производится в первый рабочий день следующего дня).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, доход, полученный по облигациям SOCAR, которые являются самыми торгуемыми корпоративными облигациями на Бакинской фондовой бирже, в результате 13-й купонной выплаты увеличился до 14 миллионов 625 тысяч долларов США (общий доход в конце срока обращения составит 22,5 млн долларов).

Следующая купонная выплата состоится 1 мая 2025 года, согласно информации SOCAR Capital.

Напомним, что с 15 января SOCAR запустила подписку на новые облигации для поддержки "зеленых" энергетических проектов. Андеррайтингом "зеленых" облигаций занимается инвестиционная компания "PASHA Capital". С помощью этих облигаций, выпущенных под девизом "Зеленый" доход, "зеленое" будущее", SOCAR намерена не только обеспечить местным инвесторам надежный и стабильный доход, но и поддержать развитие экологически чистых источников энергии, внести свой вклад в инициативы нашей страны в области "зеленой" энергии.

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