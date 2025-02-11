На первых рабочих местах молодежь Азербайджана часто вынуждена работать за низкую зарплату - замминистра

БАКУ /Trend/ - На первых рабочих местах молодежь Азербайджана часто вынуждена работать за минимальную заработную плату или другие низкие оклады, однако основной задачей остается накопление опыта и развитие навыков.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на Форуме человеческого развития в Баку заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов.

Он отметил, что в настоящее время около 22 процентов населения Азербайджана составляют молодые люди, что примерно соответствует 2,3 миллиона человек. Из них около 1,3 миллиона являются трудоспособными.

"В прошлом году около 6 тысяч молодых людей были направлены на различные профессиональные курсы. Кроме того, количество ярмарок труда в прошлом году составило 150, а услуги по профессиональной ориентации были предоставлены примерно 200 тысячам человек. Примерно 2500 молодых людей воспользовались программой самозанятости.

С января по февраль этого года также были проведены реформы, касающиеся заработной платы, включая повышение минимальной заработной платы. Это затронуло около 700 тысяч граждан.

Если мы говорим о молодежи, то, конечно, важно, чтобы они адаптировались к рынку труда",- добавил замминистра.

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