Названо количество домохозяйств, подключенных к интернету на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана более 3500 домохозяйств обеспечены широкополосным интернетом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО "Азтелеком" Гасан Омаров на отчетном мероприятии проекта "Онлайн Азербайджан".

Он отметил, что работа на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается.

"В настоящее время продолжаются работы по прокладке магистральных кабелей.

В соответствии с программой Великое возвращение на освобожденных территориях уже осуществлено внедрение новых технологий",- добавил Г.Омаров.

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