В 2025 году в Сумгайытском химическом промпарке начнут работу новые предприятия

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Сумгайытском химическом промышленном парке планируется запуск нескольких новых предприятий.

Об этом в среду Trend сообщил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Эльчин Кязимов.

По его словам, Сумгайытский химический промышленный парк, являющийся крупнейшим промышленным парком Южного Кавказа, за 2015–2024 годы произвел продукцию на 13,2 миллиарда манатов.

"В течение 2016-2024 годов было экспортировано продукции на 4,6 миллиарда манатов. Продукция, производимая в Промпарке, была продана более чем в 70 стран мира.

В Сумгайытский химический промышленный парк, находящийся в ведении IZIA, предприниматели вложили более 5,5 миллиарда манатов инвестиций, создано более 6400 постоянных рабочих мест.

В этом году в Промпарке планируется запуск более 5 предприятий", - подчеркнул он.

По его словам, эти предприятия будут выпускать электробусы, легкие, средние и тяжелотоннажные грузовики, строительную химию, картон для упаковки строительных материалов и агропромышленной продукции и др.

Отметим, что Сумгайытский химический промышленный парк был создан указом Президента Азербайджанской Республики от 21 декабря 2011 года. Промпарк охватывает площадь 613 гектаров.

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