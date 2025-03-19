Больше кэшбэка с XalqKart при NFC платежах

В преддверии праздника Новруз Халг Банк предлагает возможность получить дополнительный кэшбэк за платежи NFC с XalqKart. C 20 до 31 марта клиенты смогут получать 5% кэшбэка за NFC-платежи внутри страны при расчетах в кафе и ресторанах, магазинах одежды и подарков, кондитерских, а также при покупке билетов в кино и другие различные мероприятия. При оплатах за пределами страны по тем же категориям торговых объектов кэшбэк составит 10%.

По карте XalqKart Petrol за безналичные операции, совершенные в рамках одной группы MCC-кодов, можно зарабатывать до 30 Oil-бонусов в месяц, а с картой XalqKart Cashback – до 30 AZN, 15 USD/EUR/GBPкешбека.

Суммы кэшбэка будут зачислены на карточные счета клиентов в течение 15 рабочих дней после окончания акции.

Для получения подробной информации об условиях кампании перейдите по следующей ссылке:https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/kampanii/bolse-kesbeka-s-xalqkart-pri-nfc-platejax?include=menu

XalqKart можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/ , с бесплатной доставкой или обратившись в любой из филиалов Халг Банка.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.