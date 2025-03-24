Назван объем производства мазута в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджане произведено 33,1 тысячи тонн мазута.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике.

Согласно информации, за аналогичный период прошлого года в Азербайджане мазут не производился.

В прошлом году объем производства мазута составил 27,4 тысячи тонн.

Отметим, что общая стоимость продукции в сфере нефтепродуктов за рассматриваемый период составила 1,03 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 15,6 процента.

Из нефтепродуктов увеличилось производство газойля на 19 процентов, бензина на 3,3 процента, нефтяного кокса на 6,4 процента, смазочных материалов на 31,9 процента.