Названо количество предоставленных в Азербайджане ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - На сегодня в Азербайджане выдано 53 785 ипотечных кредитов, а также заключены договоры аренды с обязательством последующего выкупа с 6 764 гражданами.

Об этом во вторник сообщили Trend в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Согласно информации, в целом посредством ипотечного кредитования и механизма аренды с обязательством последующего выкупа, реализуемых Ипотечным и кредитно-гарантийным Фондом, 60 549 семей улучшили свои жилищные условия. Почти 70 процентов из них — это молодые семьи.

Было отмечено, что по состоянию на конец 2024 года объем выданных ипотечных кредитов в целом по стране составил 4,7 миллиарда манатов, из которых 3,3 миллиарда манатов, или 81,4 процента, пришлись на кредиты, выданные по линии государства.