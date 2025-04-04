Казахстан, Узбекистан и Азербайджан объединяют усилия для передачи "зелёной" энергии через Каспийское море

АСТАНА /Trend/ - Казахстан, совместно с Узбекистаном и Азербайджаном, приступает к реализации крупномасштабного проекта по строительству линии передачи "зелёной" энергии через Каспийское море с дальнейшим выходом на европейские рынки.

Как сообщает в пятницу Trend об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде.

В своём выступлении Токаев представил своё видение будущей повестки сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом участникам саммита.

Президент Токаев считает, что основное внимание должно быть уделено укреплению торгово-экономических связей. По его словам, Казахстан готов увеличить экспорт в ЕС по 175 товарным категориям на сумму более 2 миллиардов долларов.

Для финансирования таких проектов Президент призвал европейские компании использовать платформу Международного финансового центра "Астана".

Другим важным направлением сотрудничества, упомянутым в его речи, была энергетика.

"Казахстан остаётся надёжным поставщиком углеводородов в Европу. Наша страна составляет около 13% от общего объёма нефтяных импортов ЕС, большая часть которого поступает через консорциум Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Мы высоко ценим поддержку Европейского Союза, направленную на обеспечение стабильной и долгосрочной работы этого консорциума, а также на разработку альтернативных маршрутов для транспортировки сырья. Казахстан реализует проекты в области возобновляемых источников энергии и экологически чистых видов топлива. Мы увеличиваем мощность ветровой и солнечной энергетики, а также развиваем проекты по производству "зелёного" водорода в сотрудничестве с нашими долгосрочными партнёрами Total, Eni, Svevind и другими европейскими компаниями", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, сотрудничество в области редкоземельных материалов является ещё одним стратегически важным направлением. Казахстан производит 19 из 34 типов сырьевых материалов, необходимых для экономики ЕС, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и многие другие.

В заключение Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность участникам мероприятия и европейским партнёрам за поддержку инициативы по созданию Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Он считает, что этот центр будет эффективно способствовать продвижению универсальной "Повестки дня 2030" и содействовать решению актуальных социальных, экономических и экологических проблем региона.

Отметим, что сегодня в Самарканде (Узбекистан) прошёл саммит "Центральная Азия – Европейский Союз". Этот саммит является важной дипломатической встречей, на которой обсуждаются вопросы сотрудничества между странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и Европейским Союзом. Обычно такие саммиты проводятся для укрепления политических, экономических и культурных связей между двумя регионами.