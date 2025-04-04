Румыния приветствует расширение Южного газового коридора в сторону Балкан

БАКУ /Trend/ - Румыния привержена расширению Южного газового коридора, который имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа в ходе 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Расширение коридора в сторону Юго-Восточной Европы и Балкан является важным шагом в обеспечении надежных, предсказуемых и конкурентоспособных поставок энергоносителей в регион. Встреча министров в Баку является важной площадкой для диалога, сотрудничества и скоординированных действий между партнерами, разделяющими общую цель", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля в Баку проходит 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принимают участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Европейский Союз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний. В мероприятии примут участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе встречи планируется подписание документов, связанных с зеленой энергетикой.