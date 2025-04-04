ЕС работает над модернизацией инфраструктуры, чтобы обеспечить доступ к азербайджанскому газу для большего числа потребителей

БАКУ /Trend/ - ЕС работает над модернизацией соответствующей инфраструктуры, чтобы обеспечить доступ к азербайджанскому газу для большего числа потребителей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал европейский комиссар по вопросам энергетики и жилищным вопросам Дан Йоргенсен в ходе 3-го министерского заседания Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку.

"Все заинтересованные стороны объединяет стремление увеличить поставки газа из Азербайджана на региональные рынки в ближайшие годы. В ЕС мы уже работаем над модернизацией соответствующей инфраструктуры, чтобы обеспечить доступ к азербайджанскому газу для большего числа потребителей, а также совместно стремимся сократить выбросы метана. Вслед за успехами Азербайджана на COP29 в прошлом году мы хотим использовать этот момент и ускорить энергетический переход", - сказал Йоргенсен.

По его словам, это означает утроение объёмов использования возобновляемых источников энергии и удвоение повышения энергоэффективности по всему миру к 2030 году. Это также означает выполнение инициатив по развитию сетей и систем хранения энергии (Grids and Storage Pledge) и Глобального обязательства по метану (Global Methane Pledge).

"Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить Азербайджан с проделанной в прошлом году работой по вопросам метана. Обнадёживает то, что Азербайджан берёт на себя лидерство в этом направлении в регионе", - сказал Йоргенсен.