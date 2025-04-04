Если Азербайджан сможет увеличить поставки газа, Европа проявит высокий интерес к его закупке - Дан Йоргенсен

БАКУ /Trend/ - Если Азербайджан сможет увеличить поставки газа, Европа проявит высокий интерес к его закупке.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"В Европе осуществляется «зеленый» переход, активно развиваются возобновляемые источники энергии. Однако газ еще какое-то время останется частью нашего энергетического баланса. Я уверен, что если Азербайджан сможет увеличить поставки, то Европа проявит высокий интерес к закупке. Одна из причин моего визита сегодня - обсудить, что мы можем сделать для того, чтобы это стало возможным. Это, конечно, вопрос для дальнейших переговоров между Еврокомиссией и правительством Азербайджана, но также и тема для обсуждения с отдельными государствами-членами, компаниями, операторами ГТС и другими участниками", - сказал он.