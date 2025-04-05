ЕС и Центральная Азия запускают стратегическое партнерство: роль Азербайджана в центре трансформации региона

БАКУ /Trend/ - Вчера в Самарканде состоялся первый в истории саммит "Европейский союз - Центральная Азия", ознаменовавший собой новый этап в развитии межрегионального сотрудничества. Мероприятие завершилось рядом значимых договоренностей, направленных на укрепление политических, экономических и транспортных связей между ЕС и странами Центральной Азии. На фоне возросшего интереса Европы к Евразии, ключевая роль Азербайджана как связующего звена между регионами стала еще более очевидной.

Одним из главных итогов саммита стало заключение стратегического партнерства между Европейским союзом и государствами Центральной Азии. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции подчеркнула: "Сегодня началась новая глава в отношениях между ЕС и Центральной Азией. Мы запускаем новое стратегическое партнерство. Это означает, что мы можем полагаться друг на друга, а это особенно важно в современном мире".

В качестве основы для углубления этого партнерства ЕС представил инвестиционный пакет в рамках программы Global Gateway на сумму 12 миллиардов евро, направленный на развитие четырех приоритетных направлений: транспорта, экологии и водных ресурсов, энергетики и поставок критически важного сырья.

Основное внимание в транспортной части программы уделено развитию Транскаспийского транспортного коридора - Среднего коридора, на который ЕС намерен инвестировать 10 миллиардов евро. Этот маршрут уже стал важной артерией между Европой и Азией, сокращая сроки и повышая эффективность логистики.

Особое место в развитии Среднего коридора занимает Азербайджан - страна, ставшая не просто транзитной территорией, а полноценным логистическим хабом региона. За последние 30 лет Азербайджан вложил значительные средства в модернизацию транспортной инфраструктуры, включая порты, железные дороги и логистические центры. В настоящее время республика располагает крупнейшим на Каспии торговым флотом, насчитывающим более 50 судов. После завершения инвестпроектов верфи страны смогут ежегодно выпускать до 10–15 танкеров и сухогрузов - вдвое больше, чем сегодня.

Эти усилия сделали возможным не только налаживание стабильного транзита из Центральной Азии в Европу, но и ускорение маршрута из Китая в ЕС через территорию Азербайджана. Благодаря этому, Баку выступает как стратегический партнёр в обеспечении транспортной связности евразийского пространства.

Вторым важным направлением сотрудничества стала климатическая повестка. ЕС активно поддерживает проекты в области возобновляемой энергетики и водной устойчивости в Центральной Азии, включая строительство гидроэлектростанций. На этом фоне растет значение совместного энергетического проекта Азербайджана, Казахстана и Узбекистана - линии передачи "зеленой" энергии через Каспийское море с последующим выходом на европейский рынок.

Как сообщил Trend заместитель министра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов, работа над проектом активно продолжается: "Соответствующие соглашения были подписаны главами государств на COP29 в ноябре прошлого года в Баку. На данный момент мы находимся на стадии активной организационной работы… в ближайшее время будут сформированы технические требования для кабеля".

ЕС уже проявляет интерес к этому проекту, рассматривая его как перспективный маршрут устойчивых поставок чистой энергии из Центральной Азии.

ЕС также сосредоточил внимание на вопросах поставок критически важного сырья - урана, лития, редкоземельных элементов. В Самарканде была одобрена Декларация о намерениях между ЕС и Центральной Азией, а также дорожная карта по сотрудничеству в 2025–2026 годах, связанная с разработкой экологически чистого водорода и батарейных технологий.

Сырьевые маршруты из Узбекистана и Казахстана в Европу проходят именно через Азербайджан, который обеспечивает стабильную логистику и высокую степень транспортной безопасности. На фоне растущего интереса Европы к ядерной энергетике, роль Азербайджана как транзитного узла для урановой продукции становится критически важной.

Саммит в Самарканде подтвердил серьезные намерения ЕС в отношении укрепления связей с Центральной Азией. Однако реализовать амбициозные планы по транспортной интеграции, зеленой трансформации и энергетической безопасности без активного участия Азербайджана - невозможно. Именно Баку продолжает укреплять свои связи с центральноазиатскими партнерами и выступает двигателем совместных проектов, имеющих значение не только для региона, но и для всей Европы.

В условиях глобальных трансформаций Азербайджан закрепляет за собой статус ключевого моста между Востоком и Западом, играя центральную роль в обеспечении устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией.