Обнародовано число лиц, имеющих сертификат профессионального бухгалтера в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Государственный реестр лиц, получивших сертификат профессионального бухгалтера, размещен на официальном сайте министерства финансов. В настоящее время в реестре зарегистрированы 5 657 человек, получивших сертификат профессионального бухгалтера.

Об этом Trend сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

Отмечено, что одним из требований, предъявляемых к крупным, средним субъектам предпринимательства, бюджетным организациям и ряду юридических лиц публичного права, является то, что их главные бухгалтеры должны иметь сертификат профессионального бухгалтера.

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