Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 мая.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9400 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0436 маната, а 100 российских рублей — 2.1375 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7000 1 евро EUR 1.9400 1 австралийский доллар AUD 1.1088 1 белорусский рубль BYN 0.5655 1 болгарский леви BGN 0.9867 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1247 1 чешская крона CZK 0.0781 1 китайский юань CNY 0.2370 1 датская крона DKK 0.2601 1 грузинский лари GEL 0.6213 1 гонконгский доллар HKD 0.2169 1 индийская рупия INR 0.0200 1 британский фунт стерлингов GBP 2.3093 10000 иранских риалов IRR 0.0298 1 шведская крона SEK 0.1793 1 швейцарский франк CHF 2.0727 1 израильский шекель ILS 0.4748 1 канадский доллар CAD 1.2405 1 кувейтский динар KWD 5.5476 100 казахских тенге KZT 0.3323 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0197 100 венгерских форинтов HUF 0.4803 1 молдавский лей MDL 0.0983 1 норвежская крона NOK 0.1689 100 узбекских сомов UZS 0.0132 100 пакистанских рупий PKR 0.6028 1 польский злотый PLN 0.4558 1 румынский лей RON 0.3840 100 российских рублей RUB 2.1375 1 сербский динар RSD 0.0165 1 сингапурский доллар SGD 1.3262 1 саудовский риал SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.3093 1 турецкая лира TRY 0.0436 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0409 100 японских йен JPY 1.1927 1 новозеландский доллар NZD 1.0240

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!