Страховой рынок Азербайджана вырос в январе-апреле 2025 г.
В Азербайджане по линии страховых компаний за первые месяцы текущего года наблюдается рост как по объему собранных страховых взносов, так и по сумме страховых выплат по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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