Азербайджан увеличил импорт транспортных средств
В январе–апреле текущего года объём импорта транспортных средств и их комплектующих в Азербайджан увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года. За отчетный период Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму более 16 млрд долларов США.
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