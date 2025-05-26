Азербайджан увеличил импорт транспортных средств

В январе–апреле текущего года объём импорта транспортных средств и их комплектующих в Азербайджан увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года. За отчетный период Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму более 16 млрд долларов США.

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