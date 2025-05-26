Региональная служба водной мелиорации Азербайджана закупит бульдозеры

Региональная служба водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана начала процесс закупки бульдозеров с определёнными техническими требованиями и в настоящее время ищет компанию для их поставки. Предполагается, что закупка обойдется в значительную сумму.

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