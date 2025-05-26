Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру выплат за январь-апрель
Фото: Газета "Налоги"
В первые месяцы текущего года страховые компании, действующие в Азербайджане, увеличили объём выплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по объёму осуществлённых выплат стали три крупные страховые компании. Центральный банк представил обновлённый рейтинг участников страхового рынка.
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