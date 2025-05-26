В Азербайджане увеличились сборы по non-life-страхованию
В Азербайджане в январе-апреле зафиксирован рост как страховых сборов, так и выплат по направлениям, не связанным со страхованием жизни.
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