Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по динамике сборов за январь-апрель 2025 г.

В Азербайджане за первые месяцы текущего года объем страховых взносов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по объёму сборов стала одна из крупнейших страховых компаний страны, за ней следуют еще несколько крупных игроков рынка. Центральный банк представил обновлённый рейтинг страховых компаний по объему собранных взносов.

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