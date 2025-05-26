Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по динамике выплат за январь-март
В Азербайджане в первые месяцы текущего года объем страховых выплат увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по росту выплат стала одна из компаний, показавшая значительное увеличение по сравнению с прошлым годом. В то же время некоторые страховщики сократили объёмы выплат. Центральный банк представил обновлённый рейтинг по динамике страховых выплат.
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