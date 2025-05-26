Центральный банк Азербайджана увеличил расходы на страхование
В конце прошлого года расходы Центрального банка Азербайджана на страховые услуги значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также наблюдалось увеличение отчислений по обязательному медицинскому страхованию.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB