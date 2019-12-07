США и Китай построят узбекский Голливуд

7 декабря 2019 09:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американская компания Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading построят в Узбекистане аналог Голливуда, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Киногородок получит название Cinema City Sollywood. Он появится в Самаркандской области на площади 160 гектаров. На начальном этапе в проект вложат 15 миллионов долларов.

"Помимо павильонов для съемок кино, здесь появятся современные кафе и рестораны, 3-х- и 4-звездочные отели, парк культуры и отдыха, аквапарк, киноконцертные залы", — поделился автор проекта Хакимджон Мамасолиев.

Первые фильмы в Cinema City Sollywood начнут снимать уже в 2022 году.

История кинематографа Узбекистана началась в 1908 году, когда кинооператор и фотограф Худайберген Деванов снял первую ленту о достопримечательностях древнего Хорезма.

Первой киностудией в Узбекистане стало созданное в 1925 году товарищество "Бухкино", выпустившее фильм "Минарет смерти". С 1958 года в Узбекистане работает студия "Узбекфильм".

Помимо нее, сегодня в Узбекистане функционируют десятки творческих объединений и частных кинокомпаний, которые ежегодно производят около сотни полнометражных художественных, документальных и анимационных фильмов.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан планирует председательствовать в ШОС в 2022 г.
Бизнес 09:25
Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
США 08:51
Глава МИД Мексики поблагодарил президента США за его решение в отношении наркокартелей
Другие страны 08:48
США могут внести филиалы Amazon в список продавцов контрафакта
США 07:01
Глава комитета Конгресса пообещал выполнить "священный долг" по импичменту Трампа
США 06:21
Биржи США закончили торги ростом на оптимизме вокруг торговли с КНР
США 04:25
Лента новостей
Узбекистан планирует председательствовать в ШОС в 2022 г.
Бизнес 09:25
В Брюсселе прошло межпарламентское заседание Туркменистан – ЕС
Бизнес 09:16
Apple планирует выпустить iPhone без разъема для зарядки в 2021 году
США 08:59
Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
США 08:51
Глава МИД Мексики поблагодарил президента США за его решение в отношении наркокартелей
Другие страны 08:48
Названа ранее неизвестная причина рака
В мире 08:40
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побил исторический рекорд по стране
Финансы 08:32
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
США 08:22
Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями
США 08:17