США и Китай построят узбекский Голливуд

БАКУ /Trend/ - Американская компания Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading построят в Узбекистане аналог Голливуда, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Киногородок получит название Cinema City Sollywood. Он появится в Самаркандской области на площади 160 гектаров. На начальном этапе в проект вложат 15 миллионов долларов.

"Помимо павильонов для съемок кино, здесь появятся современные кафе и рестораны, 3-х- и 4-звездочные отели, парк культуры и отдыха, аквапарк, киноконцертные залы", — поделился автор проекта Хакимджон Мамасолиев.

Первые фильмы в Cinema City Sollywood начнут снимать уже в 2022 году.

История кинематографа Узбекистана началась в 1908 году, когда кинооператор и фотограф Худайберген Деванов снял первую ленту о достопримечательностях древнего Хорезма.

Первой киностудией в Узбекистане стало созданное в 1925 году товарищество "Бухкино", выпустившее фильм "Минарет смерти". С 1958 года в Узбекистане работает студия "Узбекфильм".

Помимо нее, сегодня в Узбекистане функционируют десятки творческих объединений и частных кинокомпаний, которые ежегодно производят около сотни полнометражных художественных, документальных и анимационных фильмов.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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