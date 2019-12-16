В Азербайджане сданы в эксплуатацию более 30 объектов государственной собственности

16 декабря 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2019 года в Азербайджане были сданы в эксплуатацию более 30 важных объектов государственной собственности, передает в понедельник Trend со ссылкой на государственный комитет по статистике Азербайджана.

В частности, в городе Баку были сданы в эксплуатацию Центр транспортного обмена "Кероглу", завод по производству шприцев, административное здание ИВ и молодежный центр, административный корпус и первый центр Агентства DOST в Пираллахинском районе, в Гобустанском районе - филиал ОАО "Азерхалча" и автомобильная дорога Гобустан - Поладлы.

Также были введены в эксплуатацию Центр имущественных услуг Государственного комитета по вопросам имущества, автомобильная дорога Мардакан-Гала, завод по производству карбамида "SOCAR" в городе Сумгаит, полиэтиленовый завод, олимпийский спортивный комплекс в Бейлаганском районе, историко-краеведческий музей, автомобильная дорога Кебирли-Эйвазалылар-Биринчи Ашыглы-Алиназарли и станция Мингечевир-Бахрамтепе-Бейлаган.

(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор:Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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