В Азербайджане будет продолжено строительство жилья для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов

БАКУ /Trend/ - 24 декабря 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, а также семей шехидов, согласно которому в целях строительства частных домов для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов министерству труда и социальной защиты населения выделяются 20 610 000 манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда и соцзащиты населения.

В этот же день в Низаминском районе Баку состоялась церемония предоставления квартир в жилом здании, построенном для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, а также автомобилей - инвалидам Карабахской войны и приравненным к ним лицам, в которой принял участие Президент Ильхам Алиев.

На церемонии глава государства сказал: «За последние годы семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были предоставлены свыше 7500 квартир и частных домов, около 7 тысяч легковых автомобилей. Могу сказать, что в мире такое происходит очень редко. Считаю, что Азербайджан проводит самую правильную политику в этой сфере, потому что в центре этой политики находится гражданин Азербайджана. Особенно те граждане, которые пожертвовали жизнью во имя Родины и потеряли здоровье. Эта политика будет продолжаться и впредь».

Также Президент Азербайджана подчеркнул, что в следующем году предусмотрено предоставление как минимум 1500 квартир и частных домов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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