В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Шамкире, в трех направлениях реконструирована дорога протяженностью 32,9 километра, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В сообщении агентства отмечается, что 20 километров дороги Шамкир-Зяям-Дюярли-Шиштяпя-Байрамлы относятся к третьей, а 12,9 километра – к четвертой категории автомобильных дорог.

«Долгое время автодорога эксплуатировалась без капитального ремонта, под воздействием селевых вод были вымыты дорожное покрытие и основание. Кроме того, требовалась прокладка новых водоотводных труб», - говорится в сообщении.

Сообщается, что для устранения проблем в настоящее время автодорога реконструирована в трех направлениях – Шамкир-Зяям-Дюярли (20 километров), Зяям-Шиштяпя (7,9 километра) и Байрамлы (пять километров).

«В поселке Зяям построены новые пешеходные тротуары протяженностью 1,3 километра. Также в рамках проекта были отремонтированы мосты – двухпролетный над над рекой Ганлы Гобу (длина 36,3 метра), а также трехпролетный мост над рекой Чяирчай (длина 54,3 метра). По завершении этих работ были начаты работы по асфальтированию», - отмечается в сообщении.

В сообщении агентства также говорится, что в ходе строительства были установлены 14 автобусных остановок, а для нормальной организации движения вдоль перечисленных дорог - 158 дорожных знаков, 1,44 тысячи сигнальных столбов и 66 километров указателей.

Отметим, что реконструкция велась в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» и под непосредственным контролем руководства агентства.

Следует отметить, что по результатам реконструкции автомобильных дорог Шамкир-Зяям-Дюярли-Шиштяпя-Байрамлы улучшилась транспортная связь восьми населенных пунктов, в которых проживают 85 тысяч человек, жители получили удобный доступ к райцентру и соседним районам, значительно упростились перевозки грузов и пассажиров.

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