В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)

17 января 2020 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Шамкире, в трех направлениях реконструирована дорога протяженностью 32,9 километра, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В сообщении агентства отмечается, что 20 километров дороги Шамкир-Зяям-Дюярли-Шиштяпя-Байрамлы относятся к третьей, а 12,9 километра – к четвертой категории автомобильных дорог.

«Долгое время автодорога эксплуатировалась без капитального ремонта, под воздействием селевых вод были вымыты дорожное покрытие и основание. Кроме того, требовалась прокладка новых водоотводных труб», - говорится в сообщении.

Сообщается, что для устранения проблем в настоящее время автодорога реконструирована в трех направлениях – Шамкир-Зяям-Дюярли (20 километров), Зяям-Шиштяпя (7,9 километра) и Байрамлы (пять километров).

«В поселке Зяям построены новые пешеходные тротуары протяженностью 1,3 километра. Также в рамках проекта были отремонтированы мосты – двухпролетный над над рекой Ганлы Гобу (длина 36,3 метра), а также трехпролетный мост над рекой Чяирчай (длина 54,3 метра). По завершении этих работ были начаты работы по асфальтированию», - отмечается в сообщении.

В сообщении агентства также говорится, что в ходе строительства были установлены 14 автобусных остановок, а для нормальной организации движения вдоль перечисленных дорог - 158 дорожных знаков, 1,44 тысячи сигнальных столбов и 66 километров указателей.

Отметим, что реконструкция велась в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» и под непосредственным контролем руководства агентства.

Следует отметить, что по результатам реконструкции автомобильных дорог Шамкир-Зяям-Дюярли-Шиштяпя-Байрамлы улучшилась транспортная связь восьми населенных пунктов, в которых проживают 85 тысяч человек, жители получили удобный доступ к райцентру и соседним районам, значительно упростились перевозки грузов и пассажиров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструирована еще одна дорога (ФОТО)
Новости категории
Правительство Грузии приостанавливает строительство дороги к порту Анаклия
Строительство 11:24
В Кашкадарьинской области продолжается строительство газопровода
Строительство 09:50
Грузия подписала соглашение о строительстве участка автомагистрали Шорапани – Аргвета
Строительство 16 января 19:51
Казахстан и Южная Корея создадут СП по производству электрооборудования
Строительство 16 января 15:28
В Турции анонсировали о скорейшем открытии нового судоходного канала в Стамбуле
Турция 16 января 14:31
Продолжаются восстановительные работы на дороге в направлении Биби-Эйбат (ФОТО)
Строительство 16 января 11:53
Лента новостей
Долг Грузии Азербайджану снизился
Финансы 11:47
В Казахстане отмечен рост поголовья сельскохозяйственных животных
Бизнес 11:40
Иранский банк сократил активы
Финансы 11:33
Эльмар Мамедъяров: Трагедия 20 Января - один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа
Политика 11:33
Хикмет Гаджиев: Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира
Политика 11:27
Korean Air планирует наладить перевозки туристов в Узбекистан
Транспорт 11:26
Правительство Грузии приостанавливает строительство дороги к порту Анаклия
Строительство 11:24
Сеул обсуждает возможность повышения совместных с США оборонных расходов на 30%
США 11:04
В Ширване проведены работы для расширения спектра услуг связи и широкополосного доступа
ИКТ 10:48