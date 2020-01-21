В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)

21 января 2020 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Хырдалане завершился ремонт двух улиц протяженностью 2,7 километра, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В сообщении отмечается, что ремонт начался с проспекта Гейдара Алиева, который является главной транспортной артерией Хырдалана.

«Длина проспекта 5,1 тысячи метра, из которых 2,7 тысячи метра – четырехполосная дорога. В рамках проводимых мероприятий в некоторых частях дорога была расширена. Работы на проспекте ведутся совместно с структурами, занимающимися прокладкой линий связи в соответствии со «Строительными нормами и стандартами»», - говорится в сообщении агентства.

Также говорится, что на последнем этапе проекта будут обновлены крышки канализационных люков,установлены новые дождевые решетки, дорожные знаки и информационные таблички для нормальной организации движения.

«Согласно распоряжению главы государства, аналогичный ремонт дорог проводится также на других улицах Хырдалана. Ремонтные работы были начаты на улицах Низами, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Саттара Бахлулзаде и Галубийя - общей протяженностью 5,4 километра», - сообщает ГААДА.

Как отмечается, в рамках проводимых комплексных мероприятий агентства уже завершен ремонт улиц Низами Гянджеви и Галубийя. Длина улицы Галубийя 1,1 километра, ширина 10 метров, длина улицы Низами Гянджеви 1,6 километра, ширина 12 метров. Площадь асфальтированной территории по этим улицам составляет 12,5 тысячи квадратных метров.

«Согласно распоряжению главы государства на следующем этапе намечен капитальный ремонт улиц Гаджи Зейналабдина Тагиева длиной 1,5 километра и Саттара Бахлулзаде - 1,2 километра. На этих улицах будет заасфальтирована площадь 22,5 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении ГААДА.

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  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
  • В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
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