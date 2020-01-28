Реконструкция одной из дорог Азербайджана завершится к середине года

28 января 2020 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В целях обеспечения комфортного проезда граждан, в частности, предотвращения образования пробок в часы пик, начиная с 7,5 километра автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, продолжаются работы по реконструкции в направлении города Хырдалан и обратно, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В сообщении отмечается, что в рамках реконструкции, дорога расширяется на две дополнительные полосы движения. Для этого на территорию привлечено достаточное количество техники. Работы ведутся с учетом интенсивности движения на магистральной дороге, не создавая помех общему движению.

«Ремонтные работы также ведутся в автомобильном тоннеле под Хырдаланским кругом. Тоннель также будет расширяться в каждом направлении - от двух до четырех полос движения», - сообщает ГААДА.

Отмечается, что в ходе работ по расширению, ведутся работы по демонтажу нежилых участков с выплатой компенсации в соответствии с законодательством, а также перевод линий связи.

«Кроме того, планируется выделить две полосы в каждом направлении вдоль главной дороги от других полос, с помощью специальных железобетонных ограждений. Автомобили, въезжающие на эти полосы, смогут свободно следовать в направлении Масазыра, Джейранбатана и других населенных пунктов, а также в город Сумгайыт», - говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что будет обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств, двигающихся по другим полосам в такие поселки, как Баладжары, Бинагади, а также в город Хырдалан.

«В целях обеспечения комфортного и беспрепятственного движения автотранспортных средств в указанной части магистрали будет осуществлено строительство дополнительного обратного пути, реконструкция существующих дорог, для альтернативного выхода автомагистрали в направлении поселков Бинагади и Баладжары», - сообщает ГААДА.

В целом, в соответствии с поручением главы государства, в указанной части планируется завершить работы по реконструкции до июня текущего года.

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