В Узбекистане будет создан Университет геологических наук

1 февраля 2020 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил научно-исследовательские институты на улице Олимлар города Ташкента, где заложил капсулу под строительство кампуса нового Университета геологических наук, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

В настоящее время научно-исследовательской работой в этой области занимаются четыре учреждения при Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам – институты геологии и геофизики, гидрогеологии и инженерной геологии, минеральных ресурсов, геологии и разведки нефтегазовых месторождений. Новый университет, созданный на месте этих институтов, станет единым исследовательским комплексом. Материально-техническая база и научный потенциал четырех институтов будет объединен, учреждение получит самое передовое оборудование.

Будут организованы образовательные программы совместно с Санкт-Петербургским горным университетом, другими престижными вузами и исследовательскими центрами мира, говорится в сообщении.

"Одно время геология в Узбекистане была одной из самых развитых, конкурентоспособных отраслей науки. Даже приезжали из-за рубежа, чтобы учиться у наших геологов. Но последние тридцать лет данная сфера оставалась без внимания, мы утратили потенциал развития. Ученые потеряли мотивацию, а новое поколение специалистов так и не сформировалось. А ведь геологические исследования необходимы для всех отраслей экономики. Как больного нельзя оперировать без диагноза, так и без геологии невозможно развивать промышленность. Сегодня мы закладываем фундамент для научно-образовательного учреждения, что ускорит развитие сферы, - сказал Шавкат Мирзиёев.

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