Оглашены сроки проведения строительных работ на таможенном посту «Ханоба»

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время начнутся строительные работы на таможенном посту «Ханоба» Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в Государством таможенном комитете Азербайджана.

В госструктуре отметили, что полностью завершить строительные работы на таможенном посту «Ханоба» планируется в декабре 2021 года.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении строительных работ на таможенном посту «Ханоба».

В соответствии с распоряжением, с целью проведения строительных работ на таможенном посту «Ханоба» Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана из средств, предусмотренных в п. 1,66 в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному таможенному комитету Азербайджана первоначально выделяются 4 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)