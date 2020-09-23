Продолжаются работы по строительству автомагистрали Ашхабад-Туркменабад
В Ташлакском районе Ферганской области намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов
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Спикер Парламента: Заявления Пашиняна сводят на нет усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта
В Ташлакском районе Ферганской области намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов
«СОКАР Энергоресурс» и Тюменская область заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
Государственная регистрация рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде
Азербайджан внес весомый вклад в общеевропейскую энергетическую безопасность — болгарский депутат Европарламента
Болгарский евродепутат: Урегулирование нагорного-карабахского конфликта возможно только при ведении предметных переговоров
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы (ФОТО)
Посольство Азербайджана в России делает все возможное для защиты прав задержанных в Дагестане сограждан
На заседании Совета по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли рассмотрены обращения об изменении импортных таможенных пошлин по ряду наименований продукции
Исмаил Серагельдин: ООН необходимо использовать все возможности для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Впервые выращенные в Италии луковицы шафрана покидают свою историческую родину и отправились в Узбекистан
В ходе выступления на 75-ой сессии Генассамблеи ООН Президент Туркменистана подчеркнул значимость восстановления доверия в международной политике
Спикер парламента Азербайджана: Надеемся, что Россия приложит все усилия для решения карабахского конфликта
Президент Туркменистана призвал ко всемерному укреплению международного сотрудничества в области здравоохранения в ходе выступления на 75-ой сессии Генассамблеи ООН
Президент Туркменистана призвал к созданию платформы для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста
Обсуждены вопросы ускорения начала строительства автомобильного завода «Хюндай» в Наманганской области
Спикер парламента Азербайджана: Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность
Пакистанский эксперт: Движение неприсоединения под председательством Азербайджана становится более прогрессивным