В Азербайджане расширяется дорога до государственной границы с Грузией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается расширение дороги до государственной границы с Грузией, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно поручениям и распоряжениям главы государства, в результате успешных реформ в области реконструкции автомобильных дорог, расположенных в транспортных коридорах «Восток-Запад» и «Север-Юг», за последние 15 лет протяженность дорог первой технической категории увеличилась в восемь раз, составив 890 километров.

"В настоящее время продолжается реализация проекта по расширению до четырех полос части (длиной в 130 километров) автомагистрали Гянджа-Газах-государственная граница с Грузией. Строительно-монтажные работы на трассе выполняются не прерывая комфортного и беспрепятственного движения граждан, в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил»", - говорится в информации.

Согласно проекту, общая ширина дороги составляет 27,5 метра.

В настоящее время ведутся работы по прокладке нового грунтового слоя, строительству каменной наброски и гранулированного основания, а также строительству водопроводных труб, подземных переходов и мостов.

По данным агентства, параллельно было начато строительство щебеночного фундамента и мощение асфальтобетонного покрытия. В рамках проекта будут установлены 86 автобусных остановок.

Кроме того, преимущество проекта заключается и в том, что дорожная трасса спроектирована за пределами крупных населенных пунктов.

Это один из важных аспектов безопасности как водителей, так и населения, проживающего в этих населенных пунктах.

После полной реализации проекта, проходящая с востока на запад и обратно через Азербайджан часть Великого Шелкового Пути - автомобильная дорога Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, сыграет играть важную роль в расширении международных и внутренних перевозок между Европой и Азией.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva