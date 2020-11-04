В Насиминском районе Азербайджана начата реконструкция автомобильной дороги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Насиминском районе Азербайджана на улице Мирали Гашгая проводится реконструкция автомобильной дороги.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное автомобильное агентство дорог Азербайджана.

По данным агентства, работы в основном проводятся на улицах,которые долгое время эксплуатировались без капитального ремонта, и в настоящее время состояние дорожного покрытия неудовлетворительное.

«Длина дороги составляет 2,3 километра, а ширина - в среднем 8 метров. В рамках проекта восстанавливаются существующие пешеходные тротуары, чтобы обеспечить удобное и безопасное движение граждан по краю дороги»,- говорится в информации.

Кроме того, в соответствии с реконструкцией, верхний слой старого асфальтобетонного покрытия улицы был фрезерован и перенесен. После этого вдоль улицы выкопали ненужный грунт в необходимых местах, а затем провели обратную засыпку.

После завершения ремонтно-восстановительных работ на улицах будут установлены дорожные знаки и информационные таблички, а также проведены работы по прокладке дорожных линий. Улица Мирали Гашгая в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию гражданам в обновленном виде.

Отметим, что на основании поручений и распоряжений Главы государства в течение текущего года Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана были проведены капитальные ремонтные работы на улицах и дорогах общей протяженностью 21 километр, нуждающихся в ремонте. До конца года общая протяженность отремонтированных улиц и дорог будет доведена до 34 километров.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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