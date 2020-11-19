В Туркменистане проведут работы по реконструкции в конно-спортивном комплексе

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане будут проведены работы по реконструкции в конно-спортивном комплексе.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно постановлению, Государственному объединению Türkmenatlary разрешено заключить с хозяйственным обществом Berk ýol контракт на реконструкцию в Марыйском конно-спортивном комплексе скаковой дорожки.

Документом предписано начать работы в ноябре 2020 года и сдать скаковую дорожку с полной готовностью к эксплуатации в марте 2021 года.

Напомним, что ранее министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявляло тендер на реконструкцию конно-спортивного комплекса в Марыйском велаяте.

Отметим, что Государственное объединение «Туркмен атлары» — правительственное учреждение, отвечающее за развитие коневодства и эксплуатацию конно- спортивных комплексов в Туркменистане.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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